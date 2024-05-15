Taksicinin kafasına kaldırım taşıyla vurup gasbetmeye çalışan kişi hakim karşısında

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.T, müşteki taksici Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık A.T, savunmasında eski taksi şoförü olduğunu, olay günü ailevi sıkıntıları nedeniyle alkol aldığını, eve gitmek üzere taksiye bindiğini ifade etti.

A.T. olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her akşam çocuğuma çikolata alıyordum. Bunları taşımak için de yanımda hep poşet oluyordu. Alkolün etkisiyle midem kötü oldu, araçtan inmek istedim. Durmasını istediğim yer eve yakın değildi. Alkollü olduğum için hareketlerim yavaşladı. Taksi şoförü arkasına döndü, bana küfrettiğini sandım. Alkolün etkisiyle sinirlendim, poşeti savurdum. Poşet elimden uçtu, poşetin ağır olduğunu bilmiyordum. Gofret olduğunu sanıyordum. Taşı içine ben koymadım, nasıl girdiğini bilmiyorum. Küfrettiğini düşündüğüm için yaptım."

Poşeti almak için uzandığını, başka bir şey almaya çalışmadığını savunan A.T, kaçarken ailesinin de taksicilik yaptığını düşündüğünü ve üzülerek döndüğünü ancak taksiciyi bulamadığını iddia etti.

Sanık, mahkemeden, taksici ve ailesinden özür dilediğini söyledi.

Müşteki taksici Selim Keleş, olay öncesinde sanığın hareketlerinde herhangi bir sıkıntı görmediğini söyledi.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Benim bir sokağa dönmemi istedi, sokak karanlıktı, bir tarafında yüksek duvar diğer tarafında uzun bir bina vardı. Müşteri durmamızı istediğinde taksinin ön lambasını yakarız. Ben de taksinin ön iç lambasını yakacağım sırada kafama darbe aldım. Sersemlik yaşadım. Taşı elinden aldım eğer almasaydım ikinci darbeyle ölecek ya da felç kalacaktım. Poşet taksinin ön tarafına düştükten sonra yumruklamaya başladı. Bir yandan da kemeri hareket kabiliyetimi kısıtlamak adına çekip sıkıyordu. Ben de ona vurmaya çalıştım o sırada elini pantolonumun cebine attı. Sol elimle pantolonumu üstten baskıladım sağ elimle de ona vurmaya devam ettim, para alamayacağını anlayınca kaçtı gitti. Kemeri çözdüm, 5-6 adım attıktan sonra planlı geldiğini ve başkalarının da gelebileceğini düşünerek peşinden koşmayı bıraktım. Elindeki poşete kimse taş koyup gelmez, planlıdır, öldürme amaçlıdır."

Mahkemede olay anı görüntüleri izletildi.

Görüntülerin izletilmesinden sonra sanık bir şey almaya çalışmadığını ve emniyet kemeriyle oynamadığını savunarak, "Bana küfrettiğini sanmıştım ancak görüntülere göre bana küfretmemiş de pişmanım." dedi.

Sanık avukatı, müşteki beyanlarına ilişkin yazılı savunma yapacaklarını ve yağma suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Karabağlar ilçesinde taksi şoförlüğü yapan ve 10 Ekim 2023'te aracına binen A.T. tarafından başına kaldırım taşıyla vurularak darp ve gasbedilmeye çalışılan 62 yaşındaki Selim Keleş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Buca ilçesinde yaşanan olayda, araç kamerası sayesinde yakalanan A.T. tutuklanmış, hakkında "Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.