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Türkiye
İHA 19.07.2023 10:53

Taksiciden müşteriye: Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor

İstanbul Beylikdüzü'nde, taksiye aldığı müşterinin söylediği adrese gidemeyeceğini söyleyen taksici, kadına "Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor" diye tavsiye verdi.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'a gitmek isteyen bir kadın yol üzerindeki 34 THK 23 plakalı taksiyi durdurarak bindi.

Sürücüye Avcılar'da bir adrese gitmek istediğini söyleyen kadın, taksicinin o konuma gitmeyeceğini ve Esenyurt tarafına gittiğini duyunca şaşkınlık yaşadı.

Kadın, yoldan müşteriyi alıp istediği yere bırakması gerektiğini söyledikten sonra şoför, "Taksiye binmeden önce sürücünün nereye gideceğini sormalısınız" diye karşılık verdi.

Diyalog sonrası yolcu, taksiden inerken ikili arasında yaşanan ilginç diyalog kadının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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