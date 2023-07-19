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Türkiye
İHA 19.07.2023 10:41

Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Dedesinin ölüm haberini alan ve Aşağıdağ köyüne giden İlker Şen idaresindekiaraç, Gümeli istikametinden gelen Veli Akcan idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte, otomobillerde bulunan Yiyit A.Ş., İlker Ş, Veli A. ve Fatma Ş. yaralandılar. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yan koltukta bulunan ve kazada ağır yaralanan İlker Şen’in eşi Eda Şen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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