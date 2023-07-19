Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.07.2023 10:31

İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte para operasyonu
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bağcılar ilçesinde sahte para bulunduğu gerekçesiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada tavandaki lambanın arkasına, mutfak eşyalarının arasına ve çeşitli yerlere gizlenmiş sahte 98 bin dolar, 198 bin lira, 4 bin 400 avro ile 800 manat, para sayma makinesi, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyette götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul Sahte Para
Sıradaki Haber
Antalya'da "Huzur" Uygulaması: Aranan 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karniyol cinsi 1240 canlı arı ele geçirildi
10:41
Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
10:49
Rus komutanın istihbarat zafiyeti: Koşu uygulaması ölüme davetiye çıkardı
10:35
LGS tercihleri için son gün
10:31
İran'da kum fırtınası uçak seferlerini aksattı
10:30
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 30 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
Olimpos Antik Kenti'nin patikaları
Olimpos Antik Kenti'nin patikaları
FOTO FOKUS
Endonezya'da yolcu treni, tıra çarptı
Endonezya'da yolcu treni, tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ