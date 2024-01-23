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Türkiye
DHA 23.01.2024 10:53

Takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

İstanbul'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce servis minibüsüne ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. O anda yol kenarında yürüyen kadınlar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, pazar günü saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden Evgin Mert Kayrak'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce Osman Nuri Sevil yönetimindeki servis minibüsüne, ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Metrelerce sürüklenen otomobildeki Gamze Akkoyun yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralıyı Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu sırada yol kenarında yürüyen iki kadın, kazadan kendilerini kaldırıma atarak kurtuldu.

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