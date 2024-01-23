Takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaza, pazar günü saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden Evgin Mert Kayrak'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce Osman Nuri Sevil yönetimindeki servis minibüsüne, ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Metrelerce sürüklenen otomobildeki Gamze Akkoyun yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralıyı Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bu sırada yol kenarında yürüyen iki kadın, kazadan kendilerini kaldırıma atarak kurtuldu.