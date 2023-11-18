Takla atan otomobil motosikletin üzerine devrildi

D-100 Karayolu Kadıköy mevkisi Pendik istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra takla attı.
Takla atan araç daha sonra Hilmi A'nın kullandığı motosiklete çarptı.
Otomobilini bırakıp kaçtı
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, görgü tanıklarının ifadesine göre takla atan otomobil sürücüsünün aracını bırakıp yaralı olarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aracın sürücüsü olduğunu iddia eden Yasin D, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.