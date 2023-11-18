Açık 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, DHA, İHA 18.11.2023 05:10

Takla atan otomobil motosikletin üzerine devrildi

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken makas atarak ilerleyen bir otomobil, önce bir araca çarptı, ardından da takla atarak bir motosikletin üzerine düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Takla atan otomobil motosikletin üzerine devrildi
[Fotograf: BBC]

D-100 Karayolu Kadıköy mevkisi Pendik istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Takla atan araç daha sonra Hilmi A'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Otomobilini bırakıp kaçtı

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, görgü tanıklarının ifadesine göre takla atan otomobil sürücüsünün aracını bırakıp yaralı olarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Takla atan otomobil motosikletin üzerine devrildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın sürücüsü olduğunu iddia eden Yasin D, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
KYK yurdundaki asansör kazasında 1 şüpheli daha tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:53
Elektrikli araçlar Küresel Güney ülkelerine yıllık 100 milyar dolar tasarruf sağlayabilir
03:51
Devlet Denetleme Kurulu'nda değişiklik
03:24
Uluslararası anlaşmanın onaylanmasına dair kanun Resmi Gazete'de
03:03
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
03:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
03:01
İsrail Nablus'taki mülteci kampına SİHA ile saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
FOTO FOKUS
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ