Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2023 00:34

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen kamyonet, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde aynı istikamette giden henüz plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Bir süre trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, kamyonetin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kamyonetin çarptığı aracın kaçan sürücüsü aranıyor.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kütahya'da ahşap evde yangın: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
DSÖ: Gazze'nin güneyinde 'güvenli bölge' önerisi felaket reçetesi
00:20
Kütahya'da ahşap evde yangın: 1 ölü
00:10
UNRWA: Gazze'de kent hizmetleri için kullanılacak yakıt kalmadı
00:12
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: İnsanlık yakın tarihte böyle bir insani trajedi görmedi
00:03
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
23:55
BM: Gazze'nin güneyindeki askeri hareketlilik İsrail'in güvencelerini boşa çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
FOTO FOKUS
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ