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Türkiye
AA 18.11.2023 00:17

Kütahya'da ahşap evde yangın: 1 ölü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Kütahya'da ahşap evde yangın: 1 ölü

Esatlar köyünde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangından dolayı çöken evin enkazında burada yalnız ikamet eden 78 yaşındaki Havva Nerkiz’in cansız bedenini buldu.

Yaşlı kadının cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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