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Türkiye
AA 17.11.2023 23:04

Amasra'daki maden kazası davasında ara karar açıklandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Amasra'daki maden kazası davasında ara karar açıklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz ve 16-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmaların ardından davanın beşinci oturumu tamamlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

16-18 Ekim tarihlerindeki dördüncü duruşmada 74, beşinci duruşmada 71 olmak üzere toplam 145 tanığın dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların mevcut halinin ve tutuksuz sanıklarla ilgili adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Tanık beyanlarına karşı söz alan müşteki avukatı Derviş Emre Aydın 3 boyutlu simülasyon üzerinden ocaktaki yapıyı anlattı.

Ocaktaki sensörlerin 1,70 santimetre yükseklikte olduğunu ancak ocağın üst kısmında kalan aynı orana sahip boşluktaki havanın ölçülemediğini savunan Aydın, 1,40 santimetre seviyesinde devre kesmesi gereken sensörlerin 1,49 değerlerinde dahi devreye girmediğinin görüldüğünü, bunun sonucu olarak da bazı sensörlerin devre kesiciye bağlanmadığının ortaya çıktığını, bu durumun bilirkişi heyetinden de saklandığını öne sürdü.

Özellikle maske eğitimlerinin yetersiz olduğu, üretim baskısı yaşandığı, başıbozuk bir işleyişin hakim olduğu, adam kayırmacılık yapıldığı, mobbing uygulandığı, sensörlerin yerlerinin değiştirildiğinin tanık ifadeleriyle ortaya çıktığını savunan müşteki avukatları, tutuklu sanıkların bu halinin devamını ve tutuksuz sanıklardan iş güvenliği uzmanı H.G. ile F.K'nin de tutuklu yargılanmasını istedi.

Müşteki avukatlarının ardından söz verilen tutuksuz sanıklar, beraatlerini talep etti. Tutuklu sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, üretim baskısı, taş tozu uygulaması yapılmadığı, sensörlerin aşağı seviyeye indirildiği iddialarını reddederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da tutukluluğun devamına yönelik mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, 6. duruşma öncesinde maden mühendislerinden oluşan ve profesörlerin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulacağını, söz konusu heyetle maden ocağında keşif yapılıp yapılamayacağının değerlendirileceğini bildirdi.

Duruşma, kalan tanıkların dinlenilmesi için ertelendi.

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