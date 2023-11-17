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Türkiye
AA 17.11.2023 17:26

Ankara için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden önce kentin güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Ankara için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz dışında kalan bölgelerin tamamında yağış etkili olacak. Rüzgarın yurdun büyük bölümünde fırtına yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara'nın batısında çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Ankara Valiliği uyardı

Valilikten yapılan açıklamaya göre yarın öğle saatlerinden önce kentin güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.


Başkentlilerin ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kuvvetli sağanak uyarısı da geldi

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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