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Türkiye
AA 17.11.2023 16:54

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 168 milyon 957 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, 168 milyon 957 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu kapsamda, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 87 milyon 516 bin 379 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 53 milyon 117 bin 97 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 21 milyon 208 bin 418 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği için 710 bin 677 lira ödenecek.

Uzman Eller Projesi kapsamında da 6 milyon 404 bin 429 liralık destekleme ödemesi yapılacak.

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