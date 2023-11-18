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Türkiye
AA 18.11.2023 02:23

Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkınca refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kazada otomobildeki Enes Tatar ve kardeşi Emin Tatar ile İbrahim Özdemir öldü, A.Ö. ve S.Y. ise yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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