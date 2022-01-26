Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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