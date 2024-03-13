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Türkiye
DHA 13.03.2024 13:17

Suyla dolan inşaat sahası Google Maps tarafından göl olarak algılandı

İstanbul Kadıköy'deki bir arazide kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaat faaliyetleri durdu. Aradan geçen zamanda suyla dolan çukur, Google Maps uygulamasında su birikintisi olarak algılandı.

Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu.

Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü. Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı.

"Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle"

Su birikintisinin hoş bir görüntü olmadığını söyleyen Gökhan Gönültaş, "Sizin sayenizde bilgim oldu. Yani açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor" dedi.

Arif Özçam ise "İnşaatları açıyorlar temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce yani. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa" şeklinde konuştu.

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