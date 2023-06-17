Suyla dolan alt geçitte araç mahsur kaldı

İl genelinde etkili olan sağanak dolayısıyla Kemalpaşa Ulucak alt geçidi suyla doldu. Suyun seviyesini fark edemeyen bir otomobil sürücüsü de alt geçitten geçmek istedi.

Suların kapladığı alt geçitte motor bölümünden su alan otomobil burada kaldı. Otomobil sürücüsü, güçlükle araç içerisinden çıkarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobil, suyla dolan alt geçitten kurtarıldı. Başka bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri tarafından çift yönlü olarak trafik akışı durduruldu.

Alt geçitteki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.