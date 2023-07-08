Sürülerin tozlu yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu ekili alanlara zarar vermemesi için toprak ve toz kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

Koyun sürülerinin tozlu vadilerden geçişi havadan dron ile görüntülendi.

Her gün binlerce koyunu sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidip geliyor ve yaklaşık 15 kilometre yol kat ediyor.

Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerlemesi çobanlar ve koyunlar için zorluklara sebep olurken, gün batımına doğru oluşan renkler etkileyici bir manzara oluşturuyor.

Haber: Özkan Olcay