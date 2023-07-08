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Türkiye
TRT Haber 08.07.2023 12:57

Sürülerin tozlu yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi

Tatvan'a bağlı Kıyıdüzü köyünde, tozlu yollardan geçen binlerce koyun ve keçinin, Nemrut Dağı'ndaki yaylalara doğru yürüyüşe başlarken gün batımında oluşan renkler, göz kamaştıran manzaralar sunuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu ekili alanlara zarar vermemesi için toprak ve toz kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

Sürülerin tozlu yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi

Koyun sürülerinin tozlu vadilerden geçişi havadan dron ile görüntülendi.

Her gün binlerce koyunu sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

Sürülerin tozlu yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi

Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidip geliyor ve yaklaşık 15 kilometre yol kat ediyor.

Sürülerin tozlu yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi

Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerlemesi çobanlar ve koyunlar için zorluklara sebep olurken, gün batımına doğru oluşan renkler etkileyici bir manzara oluşturuyor.

Sürülerin tozlu yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi

Haber: Özkan Olcay

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