Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet binanın duvarına çarptı
[Fotograf: AA]
İstanbul Maltepe'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet 3 katlı binanın duvarına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Başıbüyük Caddesi'nde seyreden Ufuk Kör idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, refüjü aşarak karşı yöndeki 3 katlı binanın duvarına çarptı.
Ön tekerlekleri yol ile bina arasındaki boşlukta asılı kalan kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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