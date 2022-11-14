Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası bulundu
Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası bir kişi, 145 kişinin katıldığı arama çalışması sonucu bulundu.
Lice ilçesinde yaşayan Mahmut Karadayı, dayısını ziyaret edeceğini söyleyerek evden ayrıldı.
Ancak ailesi, epilepsi hastası 47 yaşındaki Karadayı'dan uzun süre haber alamadı. 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi.
Jandarma, AFAD, UMKE ve ANDA personelinden oluşan 145 kişilik ekiple hava destekli arama çalışması başlatıldı.
Arama köpeklerinin de katıldığı çalışmalar sonucu Karadayı, Lice ilçesi kırsalında bulundu.
Ambulansla hastaneye sevk edilen Mahmut Karadayı tedavi altına alındı.
Etiketler: Diyarbakır
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