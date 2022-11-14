Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Sahil Parkı'nda yürüyüşe çıkan 65 yaşındaki Refik Sahillioğulları, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sahillioğulları'nın bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.

Kolundan ve bacağından yaralanan Sahillioğulları, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sahillioğulları, parkta her yürüyüş yaptığında sahipsiz köpeklerle karşılaştığını söyledi.

Köpeklerin ısırması nedeniyle acı çektiğini belirten Sahillioğulları, şöyle konuştu:

"Her sabah veya akşam yürüyüş yaptığımda arkamda 5-6 köpek oluyor. Bazı günler saldırmaya çalışıyorlardı ama umursamıyordum. Son olayda akşam yürüyüş yaparken köpekler üstüme saldırdı. Saldırı sırasında tanıdıklar beni kurtarmaya çalıştı ama köpekler 2-3 yerimden ısırdı'' dedi.