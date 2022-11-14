İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde durdurulan bir panelvanda narkotik köpeği "Nitro" ile arama yapıldı.

Aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş 51 paket halinde 32 kilogram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.