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Türkiye
AA 29.10.2024 15:21

Sürücü fenalaştı, geri kayan otomobil yayaya çarptı

Bursa'da yokuş çıkarken fenalaşan sürücünün aracı kontrolden çıkarak önce bir yayaya, ardından da başka bir araca çarptı.

Bursa'da bir araç yokuş çıkarken geri kayarak yayaya ve dönüş yapan bir otomobile çarptı; kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, rampa yukarı ilerlediği esnada tansiyonunun çıkmasıyla bir anda fenalaştı.

Ayağını gazdan çeken sürücü, çıktığı rampadan geri geri hızla inmeye başladı. Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek için bekleyen yayaya, sonra dönüş yapmak isteyen otomobile çarpıp savruldu.

Aracın çarptığı vatandaş yaralanırken, savrulan otomobil ağaçları devirerek durabildi. O anlar kameraya anbean yansırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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