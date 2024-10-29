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Türkiye
AA 29.10.2024 14:06

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, bayram için özel ışıklandırma yöntemiyle Türk bayrağının kırmızı rengine büründü.

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu
[Fotograf: İHA]

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün 6. yılını geride bırakan havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 109'a yükseltmenin gururunu da yaşıyor.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden ve Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinden olan İstanbul Havalimanı, bayramın önemini ve heyecanını yerli ile yabancı misafirleriyle paylaşmak için özel etkinlikler düzenliyor.

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları çerçevesinde, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, her yıl olduğu gibi özel ışıklandırma yöntemiyle Türk bayrağının kırmızı rengine büründü.

Dış hatlar yolcu salonu, "Bosphorus" ve iç hatlar bölgesinde, saat 16.00'ya kadar bando ve kortej yürüyüşü yapılacak. Yolculara gün boyunca bayrak dağıtılacak.

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesi ve zaferinin hatırlanmasını hedefleyen İGA, birlik ve beraberlik duygusuna vurguyla geçmişten aldığı güç ve ilhamı canlı tutmaya devam edecek.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Havalimanı
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