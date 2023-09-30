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Türkiye
AA 30.09.2023 20:01

"Suruç 4. Nar Festivali" başladı

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi ve Kaymakamlığınca düzenlenen "Suruç 4. Nar Festivali" başladı.

"Suruç 4. Nar Festivali" başladı
[Fotograf: AA]

İlçeye özgü nar ve atının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen festival, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde "En büyük nar benim" ve "En iyi safkan Suruç yarış atı" yarışmaları düzenlendi.

İkramların da yapıldığı festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle devam etti.

Etkinliğe, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Festival yarın düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak.

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