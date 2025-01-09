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Türkiye
AA 09.01.2025 12:51

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
[Fotograf: AA]

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerlekli sepetlerle Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

Öte yandan jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli çocuklara Türk bayrağı, boyama kitabı ve oyuncak gibi hediyeler veriyor.

Türkiye'den teşekkür ederek ayrılıyorlar

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 9 yaşındaki Ayşe El Hatip, 7 yıldır Türkiye'de olduklarını söyledi.

Türkiye'deki günlerini unutmayacağını anlatan Hatip, "Ben okuluma gideceğim 4'üncü sınıfa, orada öğretmen halam var. Suriye'yi özledim çünkü orada anneannem ve dedem var. Burada çok arkadaşım vardı ama onlarla öğretmenimle telefonla konuşacağım." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen 25 yaşındaki Mahmud El Mahmud da buradan memleketi İdlib'e gideceğini ifade etti.

Suriye'ye döndüğünde evlerini yeniden toparlayacaklarını belirten Mahmud, "Türkiye'ye 2018 yılında geldim, şu an dönüyorum, çok mutluyum. Türk milletinden Allah razı olsun, halkı bize çok iyi davrandı. Türkiye'ye çok saygı duyuyoruz." dedi.

Sınır kapısından geçmeye hazırlanan 19 yaşındaki Ali El Rıyse, yeniden vatanlarına dönecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

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