Ankara'da bir inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu önce bir işçinin, bir süre sonra da diğer işçinin cansız bedenine ulaştı.

İnşaat sorumlusu gözaltına alındı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında kazı çalışması esnasında göçük meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu işçiler Sinan Yaman (41) ve İzzet Keskin'in (26) cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "İnşaat sorumlusu bir kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.