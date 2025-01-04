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Türkiye
AA 04.01.2025 06:49

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
[Fotograf: AA]

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Mahir el Cesim, 12 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Allah razı olsun Türkiye'de yaşadık. Büyük sıkıntılar görmedik. Şimdi de memleketimize dönüyoruz. Savaş bittiği ve Esed gittiği için artık ülkemize gidebiliriz. Allah'ın izniyle Suriye'de de durumumuz düzelir. İnşallah tüm Suriyelilerle orayı toparlarız." dedi.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Mustafa İsa da Türkiye'de ayakkabı atölyesi olduğunu ifade ederek, "Türk halkına çok teşekkür ederim. Biz de sizleri ülkemize misafir olarak bekliyoruz." diye konuştu.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İsa, Suriye'de durumun iyiye gideceğini kaydederek, "Suriyelilerin hepsi ülkelerine dönecek. Şu an çocukların okulu olduğu için ağır davranıyorlar. Çocukların okulu bitince Suriyeliler ülkelerine dönecekler." ifadesini kullandı.

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