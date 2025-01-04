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Türkiye
AA 04.01.2025 03:29

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

Cemal Demir idaresindeki yolcu minibüsü, Balıkesir'den Dursunbeye ilçesine giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda Enes Kabakoğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi.

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