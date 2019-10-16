TSK ve Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunda ilerlerken sınır hattına askeri sevkiyat da sürüyor. Sınırın sıcak noktaları olan Akçakale ve Ceylanpınar'a takviye birlik ve araçlar gönderiliyor.

Zırhlı araçlar, tanklar, komandolar. Sınır hattındaki hareketlik hız kesmiyor. Birlikler Fırat'ın doğusunda ilerledikçe Ceylanpınar ve Akçakale'deki birliklere takviye yapılıyor.

Sınırın sıcak noktaları Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri. Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri buradan vuruluyor. Çok sayıda araçtan oluşan askeri konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında Ceylanpınar’a ulaştı.

Gaziantep'in Münbiç'e en yakın noktadaki sınır ilçesi Karkamış'tan da, zırhlı araçlarla askeri personel ve temel ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatı yapılıyor. Askeri araç ve personel buradan ihtiyaç duyulan operasyon bölgelerinde konuşlandırılıyor.

Kaynak: TRT Haber