Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapılıyor.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan kirpi ve zırhlıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine doğru hareket eden askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.
Etiketler: askeri sevkiyat suriye sınırıSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 23:35
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