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Tekirdağ'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: DHA]
Tekirda'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 25 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Murat Demir'in kullandığı otomobil, Aşıklar Tepesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre uçuruma devrildi.
Etraftakilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan Demir, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Murat Demir'in cesedi, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: uçurum trafik KazasıSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 21:47
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