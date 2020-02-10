Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerli (TSK) birliklerine takviye amacıyla gönderilen araçları taşıyan konvoy ve personel Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi.
Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.
Etiketler: suriye sınırı askeri sevkiyatSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:42
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