Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu, Mardinkapı İlkokulu/Ortaokulu, Süleyman Nazif İlkokulu/Anaokulu, Yavuz Selim Ortaokulu ve Alparslan İmam Hatip Ortaokulu/Lisesinde okuyan yaklaşık 4 bin 500 öğrenci, okulları teröristlerce yakıldığı için mağdur edilmişti.

Okulları yakılıp yıkılarak eğitimleri engellenmek istenen öğrencilerden çoğunun nakledildikleri okullarda, bir kısmının da TOKİ tarafından yapılan 32 derslikli okulda eğitimlerine devam etmeleri sağlanmıştı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen ilçede söz konusu okullar da onarıldı.

694 öğrenci eğitim ve öğretime başladı

Yapılan çalışmalarla tadilatı tamamlanan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesinde 694 öğrenci eğitim ve öğretime başladı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile Sur Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak'ın katılımıyla okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilerin eğitimine başlandı.

Sınıfları gezen Kaymakam Çiftçi, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve onlara kırtasiye malzemesi hediye etti.

Çiftçi, okulların açılmasından dolayı öğrenci ve öğretmenler adına çok mutlu olduklarını söyledi.

Terör saldırılarıyla tahrip olan okulda yaklaşık 3 yıldır eğitim ve öğretime ara verildiğini anımsatan Çiftçi, bugün okulun açılmasıyla öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak olduklarını belirtti.

Terör saldırılarında yaklaşık 4 bin konutun tahrip olduğunu ve buradaki okulların da eğitim ve öğretimden uzak kaldığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Terörün yüzünü, eğitimi baltalamasını burada da gördük. Dolayısıyla 3 yıl aradan sonra çocuklarımızın, gençlerimizin kendi okullarına başlamalarının mutluluğunu paylaşıyoruz. Artık Diyarbakır'da ve ülkemizde terörün olmadığı, eğitimin aksamadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin okullarından uzak kalmadığı bir ortama kavuştuk ve bu ortamın devamını sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu gençlerimizin okumasıyla geleceğe çok daha huzurlu ve çok daha mutlu bir ülkede, Diyarbakır'da yaşayacağız. Bu sokaklarda artık terörün değil, huzurun, kardeşliğin, barışın ve Diyarbakır'ın kendine has kültürünün, müziğinin sesini duymak istiyoruz. Bu gençler de inşallah bu bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaklar. İnşallah artık huzurlu bir okul ve ortamda eğitim ve öğretimlerine devam edecekler."

Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak da okulların bu eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında açıldığını belirterek, hem ikinci yarıyılın hem de tahrip olan okullarda eğitimin tekrar başlamasından mutlu olduklarını söyledi.

Terör olayları nedeniyle okulları boşaltmak zorunda kaldıklarını ve öğrencilerin kentteki başka okullarda eğitimlerine devam etmelerinin sağlandığını hatırlatan Uçak, Alparslan Anadolu Lisesinde 537 öğrenci ve 25 öğretmen, Alparslan İmam Hatip Ortaokulunda ise 157 öğrenci ve 11 öğretmen ile eğitim ve öğretime başladığını aktardı.

"Teröristler birkaç defa karşıma çıktı"

Alparslan İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sultan Mercan, terör saldırıları nedeniyle okuluna gelemediğini, eğitimini başka okulda devam ettirmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Mercan, "Okula gelirken teröristler birkaç defa karşıma çıktı. O olaylardan sonra okulumuza gelemedik. Başka bir okula gitmek zorunda kaldık ama şu an çok şükür okulumuzdayız, mutluyuz, teşekkür ediyoruz" dedi.

"Devletimize teşekkür ediyoruz"

Beyza Rollas da terör saldırıları nedeniyle çok zorluk çektiklerini, bomba ve silah sesleriyle uyandıklarını anlattı.

Rollas, "Okulumuzdan, evimizden olduk. Başka okulda misafirdik, kendimizi rahat hissetmiyorduk. Üç yıl aradan sonra okulumuza geri geldik. Devletimize teşekkür ediyoruz, okulumuza kavuştuk, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Alparslan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Melisa Günay Kuday ise, kendi evlerine geri dönmüş gibi çok mutlu olduklarını belirtti.

Kentteki başka okullarda misafir olarak eğitimlerine devam ettiklerini söyleyen Kuday, okuluna kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA