Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul Sultangazi'de tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.
Sultangazi-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı sonra tehlikeli hareketler yaparak uzun süre ilerledi.
Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü dakikalarca sollamalar yaparak yoluna devam etti.
Trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyon, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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