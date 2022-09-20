Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 işçi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Batman'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Batman-Beşiri kara yolunun Kıra Dağı mevkiinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) tekstil işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile 10 tekstil işçisi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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