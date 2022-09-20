Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'yle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amaçlanıyor.

Bakanlık, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, türlerine ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai bertarafı konularında politika ve strateji belirliyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesinde, çevrenin iyileştirilmesinde ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesinde adımlar atan Bakanlık, belediyelerin Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurmaları için teknik ve mali destek sağlıyor.

"İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı" hazırlandı

Bu çerçevede Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulmasına ilişkin genel ilkelerin ve uygulama esaslarının belirlenmesini sağlayarak sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği 2019'da yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçiş takvimleri düzenlendi. Buna göre, 81 il valiliğince "İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı" hazırlanırken, 2017 yılı Haziran ayından bu yana Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçen bina ve yerleşke sayısı 150 bin oldu.

17 milyon kişiye de "sıfır atık" eğitimi verildi

Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine ilişkin çalışmalara yön vermek amacıyla Bakanlık tarafından uygulayıcılara yönelik 11 uygulama kılavuzu hazırlandı.

Proje başlangıcından bu yana yaklaşık 17 milyon kişiye de "sıfır atık" eğitimi verildi.