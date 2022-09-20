Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 37 zanlı tutuklandı
Ankara'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 376 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 12 kilogram esrar, 9 kilogram metamfetamin, 5 kilogram eroin, 700 gram bonzai, 200 gram kokain ve 5 bin 760 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 376 zanlıdan 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara Narkotik
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