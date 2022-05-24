İstanbul Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'taki 4 katlı mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının, kaynak yapılırken süngerlerin tutuşması nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.