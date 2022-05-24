Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarih 24 Mayıs: 2 ile kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde 2 ilin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Palandöken Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza büründü.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bozkuş köyünde de yüksek kesimler karla kaplandı.
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı Kars Sağanak
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