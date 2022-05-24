Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ içinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve belgeler bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, zanlılardan 8'i yakalandı.
Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Balıkesir FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Terör Saldırısı
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