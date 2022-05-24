30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıt yangında kül oldu.