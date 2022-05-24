Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 18:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıt yangında kül oldu.
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