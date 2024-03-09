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Türkiye
DHA 09.03.2024 00:25

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İddiaya göre, ara sokaktan çıkan Ferhat Kaya yönetimindeki otomobil, Bayram Uçan yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 4 kişi ile otobüste bulunan yolculardan 2'si yaralandı. Bu sırada, otomobilde bulunan yaralılardan biri, bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak yaralanan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Araç içerisinde sıkışan yaralı, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Diğer yaralılar da ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan İETT otobüsü şoförü Bayram Uçan, ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, otobüsün camlarının kırıldığı görüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın görgü tanığı Özal Özgürbüz, “Aşağıdan gelen otomobil hızlıydı. İETT otobüsüne vurdu. Biz dükkanın önündeydik. Biz de büyük bir tehlike atlattık. 4 otomobilde, 2'si de otobüste yaralı vardı. Otobüs doluydu. Bizim dükkana da girebilirdi otobüs. Bir metre mesafe kaldı” dedi.

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