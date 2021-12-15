Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultanbeyli'de 2 katlı binanın istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sultanbeyli'de 2 katlı bir binanın önündeki istinat duvarı çöktü. Gürültüyle panikleyen bina sakinleri kendilerini dışarı attı.
Battal Gazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi Ovacık Sokak'taki bir inşaatın yanında bulunan 2 katlı binanın istinat duvarında yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.
Çökme, bina sakinlerinde paniğe neden oldu.
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