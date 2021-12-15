Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çocuklarına şiddet uygulayan babaya 34 yıl hapis
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uygulayan babaya 34 yıl hapis cezası verildi.
Şanlıurfa'da, 3 çocuğuna şiddet uygulayan R.Ç.'ye, "eziyet etme" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu 3 çocuğu için de işlediği gerekçesiyle 34 yıl hapis cezası verdi.
Şanlıurfa'da 17 Eylül 2020'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uygulayan R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Etiketler: Polis Şanlıurfa Toplumsal Şiddet
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