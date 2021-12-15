Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ücret yüzünden tartıştıkları taksiciyi bıçakladılar
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de, 2 kişi, ücret nedeniyle tartıştıkları taksici Sadık Önem'i, darbedip, bıçakladı. Yaralanan Önem, hastanede tedaviye alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, taksiye binen 2 kişi, bir süre sonra akaryakıt istasyonunda tuvalete gitmek istedi. İstasyonda duran taksi şoförü Sadık Önem, araçtan inen 2 kişiden ücretini ödemelerini istedi.
Çıkan kavgada 2 kişi, taksici Önem'i darbedip, bıçakladı. Yaralanan Önem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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