Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlerin yakalanması için 'zehir' operasyonları yapılıyor.

Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

81 ilde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapılmış, 31 bin 343 litre sahte içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirilmişti.