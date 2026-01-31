Hafif Yağmurlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 31.01.2026 19:28

Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirilmesinin ardından tutuklandı.

Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik tutuklandı

Serdar Sertçelik hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten öldürmek' ve 'bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek' suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Organize suç örgütü elebaşı Sertçelik, yurt dışına kaçtıktan sonra, 25 Mayıs 2024'te Macaristan sınırında yakalanmıştı.

Türkiye'nin iade talebi üzerine hukuki süreç tamamlandı.

İadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Macar polisinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Sertçelik, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri nezaretinde uçakla Budapeşte'den Ankara'ya getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Sertçelik'in tutuklandığını duyurdu.

ETİKETLER
İnterpol Suç Örgütü
Sıradaki Haber
İstanbul'da midibüs tıra çarptı: 13 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:08
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
20:08
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 37 Filistinli hayatını kaybetti
19:42
Aydın'da fırtına çatıları uçurdu
19:14
Bakan Kacır: TUSAŞ, Kahramanmaraş'taki tesislerinin temellerini atacak
19:00
İngiltere'de on binler Filistin'e destek verdi
18:33
İstanbul'da midibüs tıra çarptı: 13 yaralı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ