Hafif Yağmurlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.01.2026 18:32

İstanbul'da midibüs tıra çarptı: 13 yaralı

İstanbul Pendik'te midibüsün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

İstanbul'da midibüs tıra çarptı: 13 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde seyreden E.A. idaresindeki midibüs, emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Kazada midibüste bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Midibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde bir tur şirketine ait midibüsün, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazada 13 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Bakan Kacır: TUSAŞ, Kahramanmaraş'taki tesislerinin temellerini atacak
19:00
İngiltere'de on binler Filistin'e destek verdi
18:22
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
18:18
BDDK: Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i düzenlemeden etkilenmiyor
18:01
Türkiye limanlarında Cumhuriyet tarihinin yük elleçleme rekoru kırıldı
17:36
İzmir'de tramvay çarpan liseli kızın ailesi 50 gündür iyi haber bekliyor
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ