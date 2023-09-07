Açık 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.09.2023 04:12

Suç makinesi kıskıvrak yakalandı, evinde cephanelik çıktı

İzmir'de 45 hırsızlık olayından dolayı hakkında hapis cezası bulunan hırsız, polis ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalandı.

Suç makinesi kıskıvrak yakalandı, evinde cephanelik çıktı
[Fotograf: İHA]

Adreste yapılan aramada ise, çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve hakkında hapis cezası bulunan T.G. adlı şüphelinin adresini belirledi.

Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, T.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu Maddeler ele geçirildi.

45 hırsızlık olayına karışmış Öte yandan, T.G.'nin kentte meydana gelen 45 hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu, 5 yıl hapis cezası ve 50 farklı dosyadan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Trabzon'da sağanak etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:20
Hafif ticari araca çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
04:17
İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
04:09
Filistin Başbakanı Iştiyye'den Akdeniz-PA üyesi ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı
04:05
Nijerya'da mahkeme, Devlet Başkanı Tinubu'nun zaferini resmileştirdi
04:02
Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo serbest bırakıldı
03:56
Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
FOTO FOKUS
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ