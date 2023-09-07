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Türkiye
İHA 07.09.2023 02:20

Drift yaparken ekiplere yakalandı, cezadan kurtulamadı

Burdur’da drift yaparken bekçilere yakalanan otomobil sürücüsüne 20 bin 352 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 2 ay el konuldu.

Drift yaparken ekiplere yakalandı, cezadan kurtulamadı

Saat 23.15 sıralarında Burdur merkez Köprübaşı mevkiinde meydana gelen olayda benzin istasyonundan yakıt alan otomobil istasyondan çıktığı esnada drift yaparak bölgeden uzaklaştı.

Drift yaparken ekiplere yakalandı, cezadan kurtulamadı

Olay esnasında bölgeden geçen karakol bekçilerinin ihbarı üzerine ekipleri peşine takan otomobil İstasyon Caddesi üzerinde motosikletli yunus ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemeler sonrasında otomobil sürücüsüne trafik ekipleri tarafından drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 20 bin 352 TL para cezası uygulandı.

Otomobil sürücüsü M.A.’nın ehliyetine ise 2 ay süre ile el konularak otomobili çekici yardımı ile otoparka çekildi. 

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