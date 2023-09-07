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Türkiye
İHA 07.09.2023 02:17

Otomobil kanala uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil kanala uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil kanala uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

Doğanca Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolunda meydana gelen kazada Bafra istikametine seyir halinde olan Zübeyir Şükür’ün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarparak kanala uçtu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suyun içinde ters dönen otomobilde bulunan sürücü Zübeyir Şükür itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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